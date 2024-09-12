توصيات المنتدى العربي للإعلام السياحي والتراثي العربي في صلالة عمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الرابع للإعلام السياحي والتراثي العربي الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي توصيات المنتدى الذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عمان في الأسبوع الماضي.

وتضمنت التوصيات ضرورة تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول العربية وإنشاء منصات إعلامية مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية والسياحية في الدول العربية.

كما تضمنت التوصيات تنظيم حملات إعلامية مشتركة لتعزيز السياحة البينية بين الدول العربية وتسليط الضوء على التنوع الثقافي والجغرافي للدول العربية والاستفادة من الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة والاستثمار في تطوير مواقع ومنصات إلكترونية متخصصة في الترويج للمقاصد السياحية العربية.

وتضمنت تشجيع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية للترويج السياحي من خلال حملات إعلانية موجهة لجذب السياح العرب.

وشملت التوصيات إطلاق تطبيقات سياحية ذكية تستعرض المعالم السياحية والأنشطة المختلفة في الدول العربية وتوفير معلومات شاملة للسياح وإنتاج محتوى إعلامي متنوع وجاذب تشجيع إنتاج أفلام وثائقية وبرامج تلفزيونية وسلسلة فيديوهات قصيرة تبرز الجمال الطبيعي والتراث الثقافي للدول العربية وتنظيم مسابقات ومبادرات لإنتاج محتوى إبداعي من قبل الشباب العربي حول السياحة في الوطن العربي، وتسليط الضوء على تجاربهم السياحية.

وركزت التوصيات على اهمية تفعيل دور الإعلام التقليدي بالتوازي مع الرقمي باستخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية العربية لترويج السياحة البينية مع استضافة خبراء ومختصين في المجال السياحي لزيادة الوعي بأهمية السياحة في الدول العربية ودعم الصحف والمجلات السياحية المتخصصة من أجل نشر مقالات وتقارير عن المقاصد السياحية العربية، مع إبراز الفرص والتحديات.

وشملت التوصيات تنظيم حملات تسويقية مشتركة تتحدث بلغة وثقافة الجمهور المستهدف وتركز على القيم المشتركة بين الدول العربية وتشجع على السياحة البينية والمنطقة ككل.

واوصت على التعاون الحقيقي بين وزارات وهيئات السياحة ووسائل الإعلام والتنسيق الفعال بينهم من أجل خلق الوعي لدى الجمهور العربي بأن التكامل والتعاون ضرورة ومن أجل خلق علامات تجارية سياحية مميزة للمنطقة العربية كمنطقة جاذبة للسائحين وحاضنة للحركة السياحية وكل الأنماط السياحية خاصة التي تستند إلى التراث الثقافي والمقومات السياحية الخاصة بكل دولة.

وركزت التوصيات على التعاون مع المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي وتوظيف المؤثرين العرب وصناع المحتوى الرقمي للترويج للسياحة البينية من خلال زيارات ميدانية لتجربة المعالم السياحية العربية وتوثيقها عبر منصاتهم ودعم الحملات الإعلامية الترويجية التي يقوم بها المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي، لعرض تجارب سياحية حقيقية وجذابة.

وشملت التوصيات التعليم والتدريب الإعلامي المتخصص وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للإعلاميين العرب لتعزيز قدراتهم في مجال الإعلام السياحي وتوظيف التقنيات الرقمية في الترويج السياحي وتطوير برامج أكاديمية متخصصة في الإعلام السياحي، لخلق جيل جديد من الإعلاميين قادرين على استخدام الأدوات الإعلامية الحديثة بكفاءة.

ودعت إلى تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة من خلال التركيز على الترويج للسياحة المستدامة في الوطن العربي، من خلال المحتوى الإعلامي الذي يعزز الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.

وإطلاق مبادرات إعلامية تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي في المواقع السياحية.

كما دعت إلى إجراء دراسات بحثية وشجيع إجراء دراسات متخصصة حول تأثير الإعلام الرقمي على تعزيز السياحة البينية بين الدول العربية، مع تقييم فعالية الأدوات المستخدمة في الحملات الترويجية.

ودعت إلى دعم المنتدى العربي للإعلام السياحي والتراثي والمحافظة على ديمومة المنتدى الذي يجمع خبراء الإعلام والسياحة من مختلف الدول العربية لمناقشة التحديات والفرص في مجال الإعلام السياحي والترويج للمقاصد السياحية العربية، ووضع خطط مستقبلية لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وشملت التوصيات تنظيم ورشة عمل حول أدوات الإعلام السياحي ودوره في تعزيز السياحة البينية في الوطن العربي وأهمية استخدام الإعلام الرقمي في الترويج للمقاصد السياحية العربية.

أوصى المنتدى بضرورة قيام الاتحاد العربي للإعلام السياحي للمسؤولين في وزارات وهيئات السياحة بالوطن العربي مما سيسهم في تعزيز دور الإعلام السياحي في دعم النشاط السياحي في الدول العربية، وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين الشعوب العربية.

وكان المنتدى قد اقيم برعاية وحضور اللواء الركن متقاعد سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بجامعة الدول العربية أحمد بن محمد الجروان وغازي سالم الحمر مدير غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، والدكتور محمد العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية و الدكتور سعيد البطوطي المستشار بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ونخبه من الإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العرب