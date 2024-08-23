1000 فرصة عمل بالإسكندرية والبحيرة والتقديم بهذا الموعد.. بيان يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، إن محمد جبران، وزير العمل، إن وزير العمل دعا الباحثات عن عمل من فتيات محافظتي الإسكندرية والبحيرة، إلى التقديم على الفرص التي أعلنت عنها شركة أليكس أباريلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية.

وقال "جبران"، إن هذه الفرص جرى الاتفاق عليها الجولة الأربعاء في عدد من الشركات هناك، حيث توفير 1000 فرصة عمل في الوقت الراهن، و2500 فرصة في شهر مارس 2025 المقبل داخل الشركات التي تم تفقدها.

وأكد وزير العمل، على استعداد الوزارة لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها، على احتياجات هذه المصانع من عمالة ماهرة ومدربة.

وقال "الوزير"، إن هذه السرعة في توفير فرص العمل تعتبر واحدة من أهم ثمار جولة أمس.

وتم التنسيق بين الوزارة وشركة أليكس أباريلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية.

ويحق لفتيات محافظتي الإسكندرية والبحيرة من سن 18 وحتى 40 عام، التقديم على هذه الوظائف أسبوعيًا من يوم السبت المقبل الموافق 24 أغسطس 2024 وحتى الخميس، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الرابعة مساءًا، بداخل مبني الشركة رقم 8 بالمنطقة الحرة، وذلك أسبوعيًا حتى استيفاء العدد المطلوب.

وجاءت الأوراق المطلوبة، كالتالي:

- سيرة ذاتية.

- صورة من البطاقة الشخصية.

وأكدت وزارة العمل، على التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنه سيتم تحرير عقود عمل للمتقدمات من ذوي الخبرة، بينما سيتم تدريب وتأهيل ممن ليس لديهم خبرة في دورات تدريبية لمدة شهرين بمكافآت رمزية، ومن ثم، سيتم تعيينهم فور الانتهاء من العملية التدريبية.

يذكر أن وزير العمل، تفقد أمس الأربعاء، مجموعة من شركات المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسكندرية، واستمع من الإدارات والعمال عن سير العملية الإنتاجية، وبيئة العمل، واتفق على أهمية توفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.