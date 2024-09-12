الغنيمى يوقع بروتوكول الـ"٥٠٠" لأعضاء سموحة لحل ازمة الاصلاح الزراعى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة عن توقيع بروتوكول مع بنك ابوظبى لحل أزمة الاصلاح الزراعى بتوفير حساب بنكى لكل عضو بسموحة يتضمن “٥٠٠” مهداة لكل حساب بالبنك وهو المبلغ المقدر لكل عضو لحل أزمة الاصلاح الزراعى

وقال بيان نائب رئيس سموحة الذى أعلنه على صفحته الشخصية " السادة أعضاء وعضوات نادي سموحة الأعزاء في إطار حرص إدارة النادي على تنمية موارده وتقديم حلول غير تقليدية تسهم في دعم التطوير المستمر وخفض مديونية الإصلاح الزراعي، يسرنا أن نعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي التجاري. من خلال هذه الشراكة، سيكون بإمكان جميع أعضاء النادي فتح حسابات مصرفية والاستفادة من مجموعة من المزايا والخدمات المصرفية الحصرية.

وحدد بيان الغنيمى مزايا الحساب قائلا “500 جنيه مصري يتم إيداعها مباشرة في حساب كل عضو يقوم بفتح حساب جديد و. فتح حسابات مصرفية جديدة لجميع الأعضاء بدون رسوم فتح الحساب وكارت فيزا مجانا ، مع إمكانية أن يكون لكل فرد في الأسرة حساب مستقل (لمن هم فوق 16 عامًا).”

كما أضاف البيان قائلا “ إمكانية. الحصول على بطاقات ائتمانية، والتي توفر خصومات ومزايا عند التعامل مع مختلف الخدمات داخل النادي وخارجه.و دعم مادي مباشر للنادي طبقاً لبنود الاتفاقية و سيتم توجيه هذه المبالغ لسداد المديونية ”.

وحدد البيان مميزات إضافية لتسهيل فتح الحسابات، بتواجد موظفو البنك داخل قسم شئون العضوية."

وأختتم البيان داعياالأعضاء الذين لم يجددوا اشتراكاتهم بعد الى التوجه إلى شئون العضوية لسداد التجديد وفتح الحساب في نفس الوقت. أما الأعضاء الذين قاموا بتجديد اشتراكاتهم، فيمكنهم التوجه إلى فرع البنك في سموحة لفتح الحساب.

وأكد نائب رئيس نادى سموحة على أن هذه الخطوة تمثل حلاً مبتكراً لتنمية موارد النادي، وتوفر فرصة لكل أسرة للاستفادة من مزايا مصرفية مميزة، بالإضافة إلى دعم مالي يساعد النادي على استكمال مشروعاته وتطوير مرافقه.