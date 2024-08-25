شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس قضايا الدولة، اليوم الأحد، القرار رقم 267 لسنة 2024 بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، وقد تضمن القرار إعادة تشكيل مركز الإعلام والمعلومات بقضايا الدولة علي النحو الآتي:

المادة الأولى: يشكل المركز الإعلامي من:

المستشار أحمد ثابت " نائب رئيس الهيئة – الأمين العام " رئيسًا.

وعضوية كل من المستشارين:

إيهاب سعيد على فرج " نائب رئيس الهيئة " عضواً.

أحمد سعد محمود عبد العاطي " نائب رئيس الهيئة" عضواً.

محمد رضا عبد القادر محرم "وكيل الهيئة" عضواً.

وليد السيد عبد المنعم عناني " وكيل الهيئة " عضوا ومتحدثا رسمياً.

مصطفى عبد الفتاح حسن هيكل "مستشار" عضوا.

على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك.