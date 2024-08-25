شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: أطلقنا 300 صاروخ كاتيوشا لإشغال القبة الحديدية لعبور المسيرات والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن "الحزب قرر إطلاق 300 صاروخ كاتيوشا على إسرائيل وذلك لإشغال القبة الحديدية لعدة دقائق حتى تعبر المسيرات".

وأوضح خلال كلمة له اليوم الأحد، أنه تقرر "أن يكون الهدف عسكريا وليس مدنيا أو بنية تحتية"، مضيفا: "وضعنا ضوابط للرد بألا يكون الهدف مدنيا علما أن هناك شهداء مدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأكد زعيم حزب الله حسن نصر الله: "أطلقنا مسيرات من منطقة البقاع للمرة الأولى"، مؤكد أن "مرابض المسيّرات لم تتعرض لأي أذى لا قبل العملية ولا بعدها".

ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لمواقع قال إنه استهدفها داخل إسرائيل صباح الأحد بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار الحزب إلى أنه استهداف 11 موقعاً إسرائيلياً عسكرياً شماي إسرائيل، وهي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل، ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف، والزاعورة.

وقال حزب الله إنه أطلق 320 صاروخاً فجر الأحد، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر.