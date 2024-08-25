شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: حديث إسرائيل عن تدمير منصات صواريخ ومسيرات حزب الله "كذب" والان مع تفاصيل الخبر

نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الإدعاءات الإسرائيلية حول استهداف منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات التي هاجمت الأراضي المحتلة اليوم الأحد قبل بدء العملية.



وقال في كلمة له اليوم الأحد، إن "حديث العدو عن أنه استهدف صواريخ باليستية كانت معدة لاستهداف تل أبيب كذب، مضيفا: "ادعاء "جيش" العدو الذي تبناه نتنياهو أنه دمر آلاف الصواريخ وآلاف منصات الصواريخ هو ادعاءٌ كاذب".



وأوضح حسن نصر الله: أن "ما قُصف هو وديان خالية أو تمّ إخلاؤها من هذا النوع من الصواريخ، وأي من الصواريخ الاستراتيجية التي يتحدثون عنها لم تُصَب بأي أذى".



من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواعده العسكرية والمنشآت الاستراتيجية "لم تتضرر" في هجوم حزب الله اليوم.



وأشار الجيش في بيان له، إلى أن بعض القذائف سقطت في مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل، فيما لحقت أضرار في مبنى بمدينة عكا شمالي إسرائيل ومزرعة دواجن في قرية بالجليل الغربي.



وأوضح مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش "أعد خططاً واسعة النطاق في لبنان"، ويستمر في "تدمير حماس في قطاع غزة"، وخلق الظروف لإعادة الرهائن "في إطار صفقة التبادل".



ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لمواقع قال إنه استهدفها داخل إسرائيل صباح اليوم بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.



وأشار الحزب إلى أنه استهداف 11 موقعاً إسرائيلياً عسكرياً شماي إسرائيل، وهي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل، ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف، والزاعورة.