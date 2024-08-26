شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تهيب بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن المستحضرات الطبية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت هيئة الدواء المصرية بالمواطنين من الانسياق وراء إعلانات بيع المستحضرات والمستلزمات الطبية التي يتم تداولها على وسائل الإعلام وبعض القنوات الفضائية، وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم استخدام أي مستحضرات أو مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وغير حاصلة على تصريح بالتداول من هيئة الدواء المصرية.

كما تناشد الهيئة المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي إعلان غير ملائم، أو يحتوي على معلومات غير صحيحة أو مضللة؛ حيث يكون الإبلاغ عبر الموقع الرسمي للهيئة، سواء من خلال الرابط المرفق: https://bit.ly/3TdOPV5 أو عبر مسح الكود الموجود من أي جهاز محمول.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بسوق الدواء المصري، والعمل على تفعيل دور المواطن في مواجهة تحديات الغش الدوائي، والعمل على إحكام السيطرة والرقابة على سوق المستحضرات والمستلزمات الطبية المصري.