شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كوريا الشمالية تكشف للمرة الأولى عن منشأة لتخصيب اليورانيوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم من أجل تعزيز قدرات البلاد النووية للدفاع عن النفس، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.

جاءت دعوة كيم خلال زيارة لمعهد الأسلحة النووية و"قاعدة إنتاج المواد النووية عالية الجودة"، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ولم تكشف الوكالة عن موقع المنشأة أو تاريخ الزيارة.

أجهزة الطرد المركزي

وقالت الوكالة الكورية الشمالية، إن كيم أجرى جولة في غرفة التحكم الخاصة بقاعدة تخصيب اليورانيوم للتعرف على العملية الشاملة لخطوط الإنتاج، وإنه عبر عن رضاه الكبير بعد تلقيه ملخصًا أُبلغ فيه بأن "القاعدة تنتج المواد النووية بشكل ديناميكي".

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية علنًا عن تفاصيل منشأتها لتخصيب اليورانيوم، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي أيضا على "ضرورة زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي بشكل أكبر من أجل زيادة الأسلحة النووية بشكل مضاعف للدفاع عن النفس، تماشيًا مع سياسة الحزب في بناء قوات مسلحة نوويًا"، حسبما ذكرت الوكالة الكورية الشمالية.

إنتاج اليورانيوم المخصب

وتستخدم منشأة تخصيب اليورانيوم لإنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، من خلال وضع اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي وتدويرها بسرعات عالية، واليورانيوم المخصب بدرجة عالية ضروري لصناعة الرؤوس النووية.

وتعتقد وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية أن كوريا الشمالية تشغل منشآت تخصيب اليورانيوم في مجمع كانجسون النووي بالقرب من بيونج يانج وموقع يونجبيون النووي.

ودعت كوريا الشمالية في عام 2010 العالم النووي الأمريكي الشهير سيجفريد هيكر لتفقد منشأتها لتخصيب اليورانيوم في يونجبيون.

وينظر إلى الكشف العلني المفاجئ عن منشأة تخصيب اليورانيوم كخطوة لاستعراض قدرات كوريا الشمالية النووية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.