شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات أسعار النفط تنهي الأسبوع على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، فصعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا بنسبة 0.5% إلى 72.31 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 38 سنتًا، بنسبة 0.6% إلى 69.35 دولارًا للبرميل.

وكانت بداية الأسبوع صعبة، حيث شهدت انخفاض برنت إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل الثلاثاء الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية عام 2021.

ومن المنتظر أن يُسجل برنت عند المستويات الحالية زيادة أسبوعية بنحو 1.7%، وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%.

