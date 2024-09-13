شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ياجي" في فيتنام إلى 233 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا الإعصار "ياجي" الذي ضرب المناطق الواقعة شمال فيتنام إلى 233 قتيلاً، وإصابة أكثر من 800 شخص، فيما لا يزال 103 أشخاص في عداد المفقودين.

ويعدّ إعصار "ياجي" أقوى إعصار يضرب فيتنام منذ عقود. وقد وصل إلى اليابسة السبت الماضي، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 149 كيلومترًا في الساعة، ورغم أن قوته تراجعت إلا أن الأمطار الغزيرة استمرت في الهطول، مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه بالأنهار بشكل خطير.

وتعهدت عدة دول، من بينها أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، بإرسال مساعدات إلى فيتنام لمساعدتها على مواجهة تداعيات الإعصار.

