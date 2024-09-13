الاقتصاد

هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية خلال التعاملات الصباحية اليوم

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 326.17 نقطة، أو ما يعادل 0.89%، ليصل إلى 36507.10 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش). كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 21.79 نقطة، أوما يعادل 0.84%، ليصل إلى 2570.71 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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