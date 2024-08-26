شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره النيجيرى يشيدان بالعلاقات القوية التى تربط بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار بالعلاقات القوية التى تربط بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد اليوم الاثنين، بأن الوزيرين أكدا، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد"، الذي يعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، على أهمية تعزيز مسارات التعاون القائمة واستشراف آفاق جديدة للتعاون، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي تبادل الرؤى مع نظيره النيجيري بشأن تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية، مشدداً على أن مصر ستظل دائماً داعمة لاستقرار ورخاء الدول الإفريقية الشقيقة، ولمصالحها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، بما في ذلك التحديات الأمنية وتأثيراتها.