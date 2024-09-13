الامارات | الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك بالمؤتمر العالمي الـ 10 للبرلمانيين الشباب في يريفان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت سعادة سارة محمد فلكناز وسعادة شيخة سعيد الكعبي عضوتا المجلس الوطني الاتحادي ممثلتا الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب الذي افتتح أمس وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الأرميني في العاصمة يريفان.

وألقت سارة فلكناز عضوة المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر الذي يستمر حتى غد ويحمل عنوان "تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على التعليم والتوظيف في جميع الظروف" ويضم وفد الدولة خلاله أيضا سعادة ماجد محمد المزروعي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت فلكناز الجهود والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة الأزمات مؤكدة أن الشباب يحتل مكانة مهمة في أجندة الدولة ورؤيتها.

وأشارت إلى إجراءات وزارة التربية والتعليم خلال جائحة كوفيد 19 والتحول المباشر إلى التعلم عن بعد، ما ضمن للطلبة مواصلة تعليمهم دون انقطاع وساعد على الوصول إلى الموارد الرقمية لتخفيف التأثير على تقدمهم الأكاديمي.

ونوهت إلى أن منصة "متطوعو الإمارات العربية المتحدة" مكنت الشباب من المشاركة بنشاط في جهود الاستجابة للوباء، والمساهمة في الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات الاجتماعية.

وأضافت أن دولة الإمارات تشجع الشباب وتشركهم في صنع القرار موضحة أنه تم تعيين أول بطل مناخ للشباب على الإطلاق لضمان أن تكون أصوات الشباب محورية وذلك ضمن مناقشات مؤتمر الأطراف(COP28) وإطلاق برنامج سفراء المناخ الشباب، ومجلس الشباب الأخضر، ومبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لصفر صافي انبعاثات 2050 وشباب من أجل الاستدامة.

على صعيد متصل بحثت سارة فلكناز مع معالي أدريان تشارلز دوفال رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية موريشيوس علاقات التعاون البرلماني.

حضر اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر وفد الشعبة البرلمانية الذي ضم سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي ، وماجد محمد المزروعي عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد معالي أدريان تشارلز دوفال بالعلاقات القوية التي تربط البلدين وأكد أهمية تعزيزها في مختلف المجالات.