شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى تضم كيمياء وفيزياء وأحياء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام تشمل محتوى مواد الكيمياء والفيزياء والاحياء حيث يتم إضافة محتوى متناسق مع بعضه بنواتج تعلم محددة وواضحة، بعد إعادة هيكلة مواد الصف الأول الثانوي الفصل لتصبح 6 مواد بدلا من 10، مضيفة أن المناهج الجديد سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأوضحت الوزارة أن الطالب سوف يدرس بـ الصف الأول الثانوى العام اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات والتاريخ ومادة العلوم المتكاملة، مضيفة أن لكل مادة 5 حصص دراسية أسبوعيا عدا الفلسفة 4 حصص فقط باجمالى 29 حصة، كما يتم توزيع الدرجات بواقع 80 درجة فى اللغة العربية وباقى المواد 60 درجة ليصبح مجموع الطالب الكلى فى الصف الأول الثانوي الفصل 380 .