شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل اليوم تركيب قطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكذلك اعتباراً من يوم 31 / 8 / 8 2024 يتم تعديل تركيب قطار 1904 الإسكندرية / القاهرة وقطار 919 القاهرة / الإسكندرية بالتركيب (3 عربات VIP أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP ثانية مكيفة)، وبنفس جداولهم الحالية مع استمرار إيقاف تشغيلها أيام الجمع والعطلات الرسمية. ويترتب على ذلك تعديل جداول قطارى 1904 – 948.

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