شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم السبت.. أسعار البيض والفراخ البيضاء فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الدواجن في مصر، اليوم السبت، ما بين 73 إلى 74 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائى للمستهلكين بحوالى 85 إلى 90 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر اليوم السبت.

وتحرك سعر كرتونة البيض إلى مستويات 166 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، وبلغ سعر البيض الأحمر 168 جنيها، وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة.

وأعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط سعر طن العلف في الأسواق من مستويات وصلت 28 ألف جنيه شهر أغسطس 2024 إلى مستويات وصلت 20600 جنيه حاليًا بنسبة تراجع 35.9%.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق، وسيؤدي ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.

وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث أن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية



