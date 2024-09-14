شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النصائح التى تساعد فى وقاية الأطفال من الأورام الخبيثة، وتساهم في حصول الطفل على مستقبل أفضل وبصحة جيدة، وفقا لموقع hindustantimes.

أوضح التقرير، أن مرض السرطان معقد وأسبابه قليلة ومعروفة، وبالتالي قد يكون من الصعب الوقاية منه لدى الأطفال ولكن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتقليل المخاطر وتشجيع مستقبل أكثر صحة للأطفال، ومنها:

- تعزيز العادات الصحية

إن تشجيع السلوكيات الصحية منذ سن مبكرة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى البالغين، حتى لو لم يكن هناك الكثير مما يمكن القيام به بشكل مباشر لمنع سرطان الأطفال، ومن الأهمية بمكان تعليم الأطفال المخاطر المرتبطة بالتدخين، سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، فضلاً عن قيمة ارتداء واقي الشمس، ويدعم نظام المناعة الصحي نظام غذائي متوازن منخفض السكر والأطعمة المصنعة وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، كما أنه يقلل من السمنة، وهي عامل خطر مثبت لعدد من أنواع السرطان.

- الوقاية من العدوى وعلاجها

الأورام الخبيثة في مرحلة الطفولة أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية، ومن الضروري منع هذه الأمراض بالنظافة المناسبة والتحصين والعلاج السريع، وتعد لقاحات التهاب الكبد B وفيروس الورم الحليمي البشري، من بين أمور أخرى، ضرورية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد وعنق الرحم وبعض أنواع سرطان الفم في المستقبل.

- الحد من التعرضات البيئية

إن التخفيف من التعرض للمواد المسببة للسرطان يعد إجراءً حاسماً إضافياً، ويشمل ذلك الابتعاد عن التدخين السلبي، والحد من التعرض للأشعة السينية غير الضرورية، والحفاظ على منزل نظيف خالٍ من المواد الخطرة .

- الاستعدادات الوراثية والكشف المبكر

هناك احتمال بنسبة 10% أن تساهم العوامل الوراثية في الإصابة بالأورام الخبيثة لدى الأطفال، وتعتبر الاختبارات المنتظمة والاستشارة الوراثية أمرًا بالغ الأهمية للعائلات التي لديها تاريخ من الإصابة بالسرطان، ومن المهم ملاحظة أن الاكتشاف المبكر من خلال الفحوصات الروتينية والوعي بالأعراض يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل.