شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيًا لمدينة الحوامدية والقرى التابعة لها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال ربط خط طرد قطر 800 مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية.

يُذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال، وعودة المياه بصورة طبيعية.



