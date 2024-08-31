شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استخراج بدل تالف لرخصة محل عام من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالسبت، 31 أغسطس 2024 08:00 ص
أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول على خدمة استخراج بدل فاقد لرخصة محل عام، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة. ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للاطلاع).
- الرخصة التالفة.
- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش (والأصل للاطلاع).
- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة/ خطاب/ أيصال) - والأصل للاطلاع.
- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات (والأصل للاطلاع). ثالثًا: خطوات وإجراءات الحصول على الخدمة
- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
- استلام الخدمة.
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