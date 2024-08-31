شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات استخراج بدل تالف لرخصة محل عام من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول على خدمة استخراج بدل فاقد لرخصة محل عام، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة. ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة- صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للاطلاع).- الرخصة التالفة.- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش (والأصل للاطلاع).- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة/ خطاب/ أيصال) - والأصل للاطلاع.- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات (والأصل للاطلاع). ثالثًا: خطوات وإجراءات الحصول على الخدمة- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.- استلام الخدمة.