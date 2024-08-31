شكرا لقرائتكم خبر عن جرافات الاحتلال تهدم جدار مقبرة الشهداء بالحى الشرقى فى جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: جرافات الاحتلال تهدم جدار مقبرة الشهداء بالحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية.

وفى وقتٍ سابقٍ، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة قائد وحدة عتصيون في تفجير سيارة مفخخة.

وأكدت أن قائد منطقة لواء عتصيون، وهو ضابط برتبة لواء، أُصيب في تفجير سيارة مفخخة في مستوطنة غوش عتصيون بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المُحتلة.