شكرا لقرائتكم خبر عن جرافات الاحتلال تهدم جدار مقبرة الشهداء بالحى الشرقى فى جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 31 أغسطس 2024 09:30 ص
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: جرافات الاحتلال تهدم جدار مقبرة الشهداء بالحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية.
وفى وقتٍ سابقٍ، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة قائد وحدة عتصيون في تفجير سيارة مفخخة.
وأكدت أن قائد منطقة لواء عتصيون، وهو ضابط برتبة لواء، أُصيب في تفجير سيارة مفخخة في مستوطنة غوش عتصيون بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المُحتلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز