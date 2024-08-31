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جرافات الاحتلال تهدم جدار مقبرة الشهداء بالحى الشرقى فى جنين بالضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 31 أغسطس 2024 09:30 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: جرافات الاحتلال تهدم جدار مقبرة الشهداء بالحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية.

وفى وقتٍ سابقٍ، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة قائد وحدة عتصيون في تفجير سيارة مفخخة.

وأكدت أن قائد منطقة لواء عتصيون، وهو ضابط برتبة لواء، أُصيب في تفجير سيارة مفخخة في مستوطنة غوش عتصيون بالقرب من الخليل بالضفة الغربية المُحتلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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