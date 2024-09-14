تكنولوجيا: تأخر Xperia 5 VI إلى أجل غير مسمى بعد ان أعادت سوني تقييم استراتيجية الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة سوني هاتفها الذكي الرائد Sony Xperia 1 VI والهاتف الذكي متوسط ​​التكلفة Xperia 10 VI في السوق العالمية.

وكما هو الحال في كل عام، كان عشاق سوني يتوقعون أيضًا جهازًا متميزًا من الفئة المتوسطة، يُطلق عليه على الأرجح اسم Xperia 5 VI، ومع ذلك، فقد أجلت سوني الآن إطلاق هاتفها الذكي Xperia 5 VI إلى أجل غير مسمى، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية.

ويأتي قرار الشركة وسط تحول تفضيلات المستهلك نحو الأجهزة ذات الشاشات الأكبر، مثل Xperia 1 VI.

وبينما ألمحت الشركات للحافظات سابقًا إلى تطوير هاتف Xperia 5 VI، فقد اختارت شركة سوني إطالة عمر هاتفها الحالي Xperia 5 V المتوفر بالفعل.

وتشير هذه الخطوة الإستراتيجية إلى أن الشركة تعيد تقييم تشكيلة منتجاتها لتتماشى بشكل أفضل مع اتجاهات السوق.

من غير المؤكد ما إذا كانت شركة سوني ستطلق إصدارًا جديدًا لهاتف Xperia 5 أو إذا كانت تخطط لتبسيط تشكيلة هواتفها الذكية.

ويشير تأخير Xperia 5 VI إلى أن الشركة ربما تتغلب على التحديات التي يواجهها صانعو الهواتف الذكية متوسطة المدى في سوق تنافسية بشكل متزايد.

ومع ذلك، فقد علمنا مؤخرًا أن شركة سوني تعمل على ثلاثة هواتف ذكية جديدة، كما كشفت أرقام الطرازات PM-1502-BV و PM-1503-BV و PM-1504-BV الموجودة في قاعدة بيانات IMEI. ولسوء الحظ، لا تتوفر أي تفاصيل تقنية حول هذه الأجهزة حتى الآن.

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