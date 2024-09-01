أخبار مصر

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية .

حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين.

وتم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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