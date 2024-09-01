حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بشأن العمال غير المنتظمة.. وحزمة من الحماية الاجتماعية للمناطق الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهًا بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمال غير المنتظمة للتأمين الصحي، كما أكد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قرار جمهوري جديد بشأن هيئة الرقابة الإدارية - تفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 363 لسنة 2024 بتجديد تكليف عمرو عادل علي حسني، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.

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محافظ القاهرة عن إزالات ألماظة: تم صرف التعويضات للمواطنين

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ظهر اليوم الأحد، جولة تفقدية بالمنطقة الشرقية.

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بحضور نقيب المحامين.. "تشريعية النواب" تستكمل مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية

بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

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استجابة للصحفيين.. "تشريعية النواب" توافق على حذف المادة ٢٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية

طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

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السيسي يوجه بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمال غير المنتظمة للتأمين الصحي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

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حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية.. مدبولي يعقد اجتماعا بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بشأن تحديد المناطق الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات لاستهدافها بحزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية.

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الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

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