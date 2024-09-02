أحمد موسى يكشف موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب.. وسبب احتفاله بالسهم والقوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على أداء محمد صلاح اليوم أمام مانشيستر يونايتد، حيث أحرز هدفًا ومرر كرتين حاسمتين.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: "نجمنا محمد صلاح أصبح أكثر لاعب يسجل في مانشيستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي بواقع 15 هدفا".

وأضاف أن احتفال صلاح بالسهم والقوس هو دليل على تاريخ مصر وعظمة حضارتنا المدونة على المعابد القديمة.

واختتم قائلا: "صلاح سينضم لمعسكر المنتخب خلال الأيام المقبلة، استعدادا لمباراة الرأس الأخضر، استعداد لتصفيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025".