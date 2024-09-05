اتصالات النواب تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن لشركات الاتصالات في مصر، بعد انتشار الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت حالة من الجدل.

وقال "بدوي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، "لا يوجد أي زيادة في أسعار كروت الشحن".

وأضاف: لقد طرحت الشركات كروت شحن جديدة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أن الحكومة والشركات ترى رغبات السوق من الناحية التجارية وتقوم بتنفيذها.

وتابع: "الشركات لديها نفس خطط الأسعار ولا يوجد أي تغيير، خطط الأسعار لدى شركات الاتصالات لم تتغير ولا يوجد أي زيادة سواء في الكروت القديمة أو الجديدة".

واستطرد: "لقد تابعت على السوشيال ميديا ما يتردد، وكلمت مسؤولي الشركات ولا يوجد زيادات ولكن العروض الجديدة تلبي الاحتياج الدائم للمواطنين ورغبات السوق من الناحية التجارية".