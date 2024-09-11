شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلى: عرضنا على السنوار ممرا آمنا له ولمن يريد مقابل المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مسؤول إسرائيلي إمكانية عرض ممر آمن على زعيم حماس يحيى السنوار للخروج من غزة، بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب موقع العربية، قال منسق إسرائيل للرهائن والمفقودين جال هيرش لجيسيكا دين من شبكة "سي إن إن"، إنه إذا أعيد جميع الرهائن الـ 101 المتبقين، أعتقد أننا سنوافق على بناء ممر آمن للسنوار له ولمن يريد الانضمام إليه للخروج من غزة.

وقال هيرش إن هذه الشروط، إلى جانب "نزع السلاح والتطرف" في غزة، يمكن أن تساعد في استعادة غزة وإنهاء الحرب.

وأضاف هيرش أن "إسرائيل اقترحت بالفعل ممرا آمنا للسنوار، مؤكدا أنا مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته، وكل من يريد الانضمام إليه نريد عودة الرهائن نريد نزع السلاح وإزالة التطرف بالطبع.. نظام جديد سيدير غزة.

وقال إن عرض الممر الآمن وُضِع على الطاولة قبل يوم ونصف، لكنه لم يذكر ما كان الرد، مضيفا أن إسرائيل ستكون منفتحة على إطلاق سراح السجناء الذين تحتجزهم كجزء من أي صفقة.