نشرة التوك شو| تسهيلات ضريبية جديدة.. وتراجع معدلات الإنجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

مستشار وزير الصحة: معدل الإنجاب عند السيدات تراجع إلى 2.76%

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان، إن أول تقرير للتنمية البشرية، تم إصداره في عام 1990، موضحا أن هدف التنمية الأساسية هو المواطن المصري

تبسيط الإفراجات وحد للغرامة.. ما تفاصيل التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة؟

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

مساعد وزير المالية يكشف نظام المقاصة لتسديد الضرائب دون عوائق

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن النظام الضريبي الجديد يقوم على الثقة بين النظام والممولين، ويأتي ذلك لدعم ومساندة الممول في مصر

هل تتأثر إيرادات مصر من منجم السكري بعد صفقة الاستحواذ؟.. "البترول" توضح

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين المالك للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري للذهب.

متحدث البترول يحسم الجدل حول عودة تخفيف أحمال الكهرباءالفترة المقبلة

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، مستجدات استقبال شحنات غاز مسال جديدة من الخارج من أجل تغذية شبكة الكهرباء المصرية لعدم العودة إلى تخفيف الأحمال من جديد.