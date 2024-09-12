شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية القرآن الكريم الأسبق لمتدربى ليبيا: عليكم بإعمال العقل لفهم النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقي الدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم الأسبق، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم بطنطا، محاضرة بعنوان: "منهجية القرآن الكريم في الرد على الملحدين"، تحدث فيها عن الفكر الإلحادي، وكيفية اختيار الدليل المناسب لبيئة الملحد للرد عليه، من خلال المنهج العلمي للقرآن الكريم، والمنطق العقلي.

جاء ذلك ضمن فعاليات دورة: "تفنيد الفكر المتطرف"، التي تعقدها المنظمة العالمية لـ خريجي الازهر لأئمة ليبيا، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

تناول الدكتور سامي هلال، بعض الكلمات من القرآن الكريم، وما تشير إليه هذه الكلمات من مدلول له معنى، مستدلًا بآيات الله الكونية، للرد على الملحدين، وضرب المثل بالآيات التي تحدثت عن خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان، موضحًا مراحل تكون الجنين، وعجز العالم البشري عن قدرة الخلق، فالله هو الخالق الذي ضبط أجهزة الإنسان، كلٌ في موضعه، بنسب ومقادير محددة، وهذا دليل واضح على وجود الله.

وفي الختام نصح المتدربين بالنظر، والتأمل، وإعمال العقل، في فهم آيات الله الكونية في القرآن الكريم؛ لفهم مقاصده، ومعرفة كيفية الرد على الملحدين.