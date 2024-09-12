شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يبحث التعاون العلمى مع سفير أذربيجان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور ألخان بولوخوف، سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، وأمين يوسف زاده، سكرتير ثاني السفارة؛ لبحث آفاق التعاون والتبادل العلمي والطلابي بين جامعة الأزهر والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في دولة أذربيجان.

ورحب فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بسعادة سفير أذربيجان في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية التي تهدف إلى بناء الإنسان من أجل عمارة الأرض.

واستعرض رئيس الجامعة تاريخ جامعة الأزهر وعدد كلياتها الموجودة في جميع محافظات الجمهورية والتي تقترب من 100 كلية وعدد 18 معهدًا متخصصًا، بجانب ذلك أوضح أن جامعة الأزهر قبلة علمية يقصدها الطلاب الوافدون من أكثر من 110 دولة من دول العالم يتلقون العلوم الدينية والدنيوية جنبًا إلى جنب، ثم يعودون سفراء للأزهر الشريف في بلادهم.

من ناحيته، عبّر السفير ألخان بولوخوف عن سعادته بالتعاون مع جامعة الأزهر المنبر التعليمي المتميز على مستوى العالم، الذي يُعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال، واستعرض سفير أذربيجان عمق وتاريخ علاقات الصداقة المصرية الأذربيجانية في المجالات المختلفة، مشيرًا للعدد الكبير من طلاب أذربيجان الذين يدرسون في جامعة الأزهر في المرحلتين: الجامعية، وقبل الجامعية.

وعبَّر السفير عن مدى اهتمامه لتفعيل التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات الأذربيجانية وعلى رأسها جامعة الألوهيات التي بدأت العمل منذ أربع سنوات فقط، وتريد أن تستفيد من تجربة الأزهر الفريدة والعالمية؛ لكي تبدأ تجربتها التعليمية على أسس دينية صحيحة.

وثمن سفير أذربيجان استعداد مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة لمساعدة الجامعات والمراكز البحثية في أذربيجان في مجال تعلم اللغة العربية وإمكانية افتتاح مركزٍ لتعليمها، إضافة إلى إمكانية عمل برامج تدريبية للدعاة والخطباء الأذربيجانيين في الأزهر الشريف.

ووجه سفير أذربيجان الشكر إلى السفير هشام ناجي، سفير جمهورية مصر العربية بأذربيجان، والدكتور طارق محمد أبو الفتوح، الأستاذ بجامعة الأزهر الملحق الثقافي مدير مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالعاصمة الأذربيجانية باكو؛ للمجهودات الكبيرة المبذولة لتوسيع العلاقات والتعاون بين الدولتين.

وفي نهاية اللقاء، قدم سفير أذربيجان مجموعة من الكتب التاريخية المترجمة من اللغة الأذرية للعربية وبعض المجلات الدينية والإسلامية التي تصدر في أذربيجان هدية لمكتبة جامعة الأزهر.

حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور خالد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة بنين بالقاهرة؛ والدكتور محمد منصور، مدير ملف التعاون الدولي بالجامعة، والدكتور عمرو بسيوني، عضو مكتب التميز الدولي؛ والدكتور محمود ابو كيلة عضو مكتب التميز الدولي،والاستاذ اسامة الدقن مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

