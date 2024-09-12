شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: نستهدف زيادة التغطية التأمينية الصحية لـ85 % بنهاية 2027 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحكومة تستهدف فى برنامجها الذى يحمل شعار "معا نبنى مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024/2027) وصول نسبة تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان إلى 85% بحلول عام 26/2027.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التأمين الصحى يقدم خدماته ل 70 % من المصريين حاليا وهناك مقترحات للتوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية سواء عيادات أو مستشفيات ولجان طبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم التوجية بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي متربطة بتكلفة تقديرية وجدول زمني، ووفقًا لأكواد الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتتوافق مع معايير هيئة التأمين الصحي الشامل.