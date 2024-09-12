نقلة في خدمات ضيوف الرحمن.. تعرف على ضوابط موسم العمرة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، عن القواعد الأساسية التي تحكم تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، لفت باسل السيسي إلى أن الهدف الرئيسي وراء التعديلات التنظيمية الجديدة هو تعزيز الكفاءة والقضاء على العقبات والأخطاء السابقة، بغية توفير خدمة أفضل وأكثر فعالية للمعتمرين وضيوف الرحمن.

ومن بين الضوابط المستحدثة، ذكر باسل السيسي رفع قيمة التأمين المؤقت الذي تلتزم بدفعه الشركات السياحية لتغطية تكاليف برنامج الرحلة في حالة تقصير الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمر، بهدف ضمان حماية حقوق المعتمرين والحفاظ على سلامتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التنظيمات الجديدة تعيين مشرف رئيسي لكل 50 معتمر، بدلاً من الإشراف على 135 معتمر، وهو ما يعزز الرقابة ويضمن تلبية احتياجات المعتمرين بشكل أكبر.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الإرشادات الجديدة تشمل إعادة تنظيم رحلات العمرة سواء البرية أو البحرية، لتعزيز التنوع وتوفير خيارات أكثر أمام المعتمرين.

وأخيراً، التزام التنظيمات شركات السياحة بتوفير السكن في المدينة المنورة بالمعسكرات القريبة من الحرم النبوي بما لا يزيد عن 800 متر.