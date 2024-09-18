الامارات | نتائج ساحقة في انطلاقة دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. 11 هدفاً في مباراة واحدة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد، ليلة الثلاثاء، نتائج ساحقة وغزارة تهديفية غير مسبوقة، أبرزها الانتصار القياسي للكتيبة الألمانية بايرن ميونيخ على حساب دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2، فيما انتهت ثلاث مباريات بنتيجة واحدة (3-1) جاءت لمصلحة ريال مدريد على شتوتغارت، ليفربول على ميلان، ويوفنتوس على آيندهوفن، فيما تغلب لشبونة على ليل 2-0، وأستون فيلا على يونغ بويز 3-0.

مشهد انطلاقة دوري الأبطال كان مدهشاً وزاخراً بالإثارة، وممتعاً إثر العدد الهائل من الأهداف لاسيما في مباراة العملاق بايرن ميونيخ ودينامو زغرب، وتمكن المهاجم الإنجليزي هاري كين من تسجيل رباعية "سوبر هاتريك" من أصل الأهداف "البافارية" التسعة ليخطف كل الأضواء من بقية نجوم "القارة العجوز" وربما تسهم لاحقاً في مواصلة اعتلائه عرش الهدافين.

وفي "سانتياغو برنابيو" عانى ريال مدريد قبل الفوز على ضيفه ستوتغارت، لكنه حقق الأهم، وافتتح الفرنسي كيليان مبابي باكورة أهدافه الأوروبية بقميص "النادي الملكي" قبل أن يتعادل الفريق الألماني، غير أن الألماني رودريغيز والبرازيلي إندريك "الصاعد بسرعة الصاروخ" حصدا ما زرعه المدرب الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتبديلاته الجريئة والناضجة ليكسب "الميرينغي" بثلاثية رغم الأداء غير المقنع لعدد كبير من اللاعبين مع وجود أكثر من علامة استفهام على دفاع الفريق ومعطيات البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي واصل تخبطه وحالة عدم الانسجام مع مبابي.

ومن جهته، حقق ليفربول فوزاً مريحاً على ميلان في الإقليم اللومباردي بثلاثية الفرنسي كوناتيه والهولندي فان دايك والمجري دومينيك سوبوسلاي مقابل هدف لصاحب الأرض عبر الأميركي كريستيان بوليسيتش.

نتائج المباريات الافتتاحية لدوري الأبطال

ريال مدريد - شتوتغارت 3-1

ميلان - ليفربول 1-3

بايرن ميونيخ - دينامو زغرب 9-2

يوفنتوس - آيندهوفن 3-1

لشبونة - ليل 2-0

يونغ بويز - أستون فيلا 0-3