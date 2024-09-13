شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم الأحد المقبل معرضا للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة القاهرة الأحد القادم، معرضا للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بنسب تصل لـ30 % عن أسعار السوق، كما يضم المعرض مشغولات يديوية وسجاد والزى المدرسي، وذلك تحت أسم "بازار القاهرة" بالحى العاشر بجوار موقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر.

وسيضم "بازار القاهرة" معرضًا للحرف اليدوية (الفخار ، الخزف، السجاد، وغيرها)، وسيكون المعرض فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيتم إقامة حفلات ترفيهية بالإضافة للتخفيضات.

ويعد المعرض الأكبر الذى تنظمه محافظة القاهرة ، حيث سيقام على مساحة 1500 م بالسوق الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر حتى يسهل وصول المواطنين إليه، ويضم الملابس والأحذية، ومستلزمات المدارس، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة، وتخفيضات تصل إلى أكثر من 30 %.

وأعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن إقامة المحافظة معرض " بازار القاهرة " بـ مجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر فى الفترة من 15 -21 سبتمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات.