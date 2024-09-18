دوري أبطال أوروبا: بايرن يسحق دينامو زغرب 9-2 منها "سوبر هاتريك" لكاين

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : سجل المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين رباعية "سوبر هاتريك" وقاد فريقه بايرن ميونيخ الألماني الى افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا بحلته الجديدة بفوز تاريخي على دينامو زغرب الكرواتي 9 2 ضمن الجولة الاولى من الدور الأول الثلاثاء في ميونيخ.

وترجم كاين بنجاح ثلاث ركلات جزاء(19 و73 و78) وأضاف الهدف الرابع لفريقه والثاني الشخصي له في الدقيقة 57، وبات أفضل هداف إنكليزي في المسابقة القارية بـ 33 هدفا متجاوزا واين روني (30).

وأضاف رافايل غيريرو (33) والفرنسي ميكايل أوليسيه (38 و61) ولوروا سانيه (85) وليون غوريتسكا (90+2) أهداف العملاق البافاري، فيما سجّل لدينامو زغرب برونو بيتكوفيتش (49) والياباني تاكويا اوغيوارا (51).

وحافظ بايرن على بدايته المثالية بعدما حقّق ثلاثة إنتصارات من ثلاث مباريات في الدوري المحلي ليتصدر الترتيب، حيث يأمل في إسترجاع اللقب الذي فقده لمصلحة باير ليفركوزن الموسم الماضي.

وسيكون الموسم الجديد من المسابقة القارية على موعد مع تغيير جذري حيث توسعت المشاركة من 32 فريقا إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي تتأهل إلى دور الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافا لما كان يحصل سابقا.

وسيكون بايرن بطل المسابقة ست مرات أمام مواجهات صعبة مقبلة بعدما أوقعته القرعة مع برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، إضافة لأستون فيلا الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي وشاختار دانييتسك الأوكراني وفينورد الهولندي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.