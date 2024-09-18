دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يكلل عودته بثلاثية أمام أيندهوفن

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : كلل يوفنتوس الإيطالي عودته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة بعد غياب استمر لمدة عامين بفوزه على ضيفه أيندهوفن الهولندي 3 1 الثلاثاء، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الدور الأول.

وحسم يوفنتوس اللقاء لصالحه في غضون 6 دقائق في الشوط الأول، بهدفي التركي كينان يلديز (21) والأميركي ويستون ماكيني (27)، وأضاف في الشوط الثاني الهدف الثالث عبر الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (52). وسجل البديل المغربي اسماعيل صيباري هدف أيندهوفن (90+3).

وسيكون الموسم الجديد من دوري الأبطال على موعد مع تغيير جذري حيث توسعت المشاركة من 32 فريقا إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى الدور ثمن النهائي، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافا لما كان يحصل سابقا.

وعاد يوفنتوس بعد غياب دام 685 يوما، وتحديدا منذ خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1 2 في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في دور المجموعات، مع مدربه الجديد تياغو موتا الذي، وبعد بداية مثالية في الدوري بانتصارين بنتيجة واحدة 3 0، اهتزت صورته بعض الشيء بتعادلين سلبيين.

وواصلت الأندية الإيطالية تفوقها بمواجهة أيندهوفن، اذ لم يفز الاخير في مبارياته السبع التي خاضها خارج أرضه في دوري الأبطال (تعادلان مقابل 5 هزائم).

في المقابل، فشل أيندهوفن الذي خرج من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية في الموسم الماضي وخاض المباراة بمعنويات عالية وهو في صدارة الدوري الهولندي بالعلامة الكاملة من خمسة انتصارات، في ترجمة تفوقه المحلي على الساحة القارية.

وسيطر يوفنتوس على الشوط الاول، فضغط باكرا وافتتح التسجيل عبر يلديز في مباراته الأولى في دوري الأبطال وفي أول اهداف النسخة الجديدة بتسديدة ساحرة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة استقرت في الزاوية المعاكسة لمرمى الحارس جويل دروميل (21).

وبات يلديز في سن الـ 19 عاما و136 يوما، أصغر لاعب يسجل في المسابقة القارية بقميص يوفنتوس محطما رقم أليساندرو ديل بييرو (20 عاما و308 أيام) حسب أوبتا للاحصاءات.

وأضاف الفريق المضيف الثاني بعد 6 دقائق بعدما تلاعب المهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس الوافد الجديد من فيورنتينا بالمدافع البلجيكي ماتيو دامس ليدخل المنطقة المحرمة ويمرر إلى ماكيني الذي سدد من علامة الجزاء على يسار الحارس.

ومع بداية الشوط الثاني، رفع يوفنتوس غلته إلى ثلاثة أهداف بعدما استثمر خطأ دفاعيا لضيفه الهولندي، فمرر الصربي دوشان فلاهوفيتش الكرة إلى غونزاليس المنفرد بالحارس فروضها بقدمه اليمنى وسددها في الشباك (52).