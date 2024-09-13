شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي المحتجزين الإسرائليين يعترضون طريق في تل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل والان مع تفاصيل الخبر

افاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن أهالي المحتجزين يعترضون طريق ديرخ نمير في تل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.