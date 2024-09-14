مصدر أمني ينفي دهس سيارة شرطة لأم وابنها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بدهس قائد سيارة شرطة أم وابنها بالإسكندرية والادعاء باحتجاز رجال الشرطة عدد من المواطنين اعترضوا طريق السيارة.

أكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى حال سير مركبة شرطة بطريق إسكندرية مطروح بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية اصطدمت بسيدة وابنها حال عبورهما الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما تسبب فى إصابة ابنها، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، ولم يؤثر الحادث على الحركة المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض قائد المركبة على النيابة العامة وفقاً للإجراءات التى ينظمها القانون فى مثل تلك الوقائع.

وشدد المصدر على أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق واختلاق الأكاذيب لمحاولة النيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.