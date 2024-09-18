أسوشييتد برس عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية تفجير أجهزة الاتصال في لبنان بعد إتمامها

افادت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤول أميركي، تأكيده أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية تفجير أجهزة الاتصال في لبنان بعد إتمامها"، مشيرا الى ان "إسرائيل أبلغت واشنطن بتنفيذ العملية بإخفاء كمية قليلة من مواد متفجرة داخل أجهزة البيجر".

واوضحت صحيفة هآرتس، أن تقارير أميركية افادت بأن إسرائيل فجرت أجهزة البيجر في من خلال رسائل نصية.