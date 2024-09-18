بعد تفجيرات البيجر.. 4 شركات طيران يُعلقون رحلاتهم إلى إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت 4 شركات طيران عالمية، إلغاء رحلاتهما إلى إسرائيل، بعد تعهد حزب الله بالرد على "تفجيرات البيجر".

وألغت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين باريس وتل أبيب لمدة 48 ساعة، بحسب سكاي نيوز.

وقالت مجموعة لوفتهانزا، إنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى تل أبيب وطهران.

وأوضحت الشركة في بيان أن رحلاتها ستتجاوز المجالين الجويين الإسرائيلي والإيراني حتى 19 سبتمبر، بسبب تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة، مضيفة أنها ستقيم الوضع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

كما قررت الخطوط الجوية السويسرية الدولية وخطوط بروكسل الجوية تأجيل رحلاتهما إلى إسرائيل خلال الـ48 ساعة القادمة.

وتأتي هذه الإعلانات بعد انفجارات أجهزة الاتصال "البيجر"، التي وقعت في وقت سابق في مناطق مختلفة في لبنان، وأسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 2800 آخرين بجروح.

كما أصيب 14 شخصا بجروح في دمشق ومحيطها في انفجار أجهزة اتصال "خاصة بحزب الله اللبناني".

وحمّل حزب الله في بيان إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن الانفجارات، متعهدا بأن "العدو سينال قصاصه العادل".