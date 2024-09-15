شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 39 مصابًا حتى الآن حصيلة حادث تصادم قطارى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إرتفاع عدد المصابين حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية إلى 39 مصابا وحالتين وفاة .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيى الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجار المتابعة.