الامارات | مدرب البطائح: مباراة دبا الحصن تحدد اتجاهنا هذا الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب نادي البطائح الكرواتي غوران توميتش في المؤتمر الصحافي قبل مباراة فريقه أمام دبا الحصن المقررة الجمعة ضمن الجولة الثالثة من دوري ادنوك للمحترفين بكرة القدم، أنه "تنتظرنا مباراة مهمة وهذه من نوعية المباريات التي من الممكن أن تحدد اتجاهنا هذا الموسم، وسنفعل كل ما بوسعنا للفوز وحصد النقاط الثلاث"، وأضاف توميتش قائلا «نحترم رغبة المنافس وسنقاتل من أجل الفوز».

يذكر أن البطائح قدم أداءً لافتاً في الموسم الماضي، وحل في المركز السابع في الترتيب العام برصيد 37 نقطة، لكنه أخفق في أول جولتين هذا الموسم وجمع نقطة واحدة فقط من مباراتين بمواجهة كبار الدوري بخسارته من شباب الأهلي 1-2 وتعادله مع العين 3-3.

وتعد مباراة البطائح في الجولة الثالثة من الدوري في متناول اليد كونه سيواجه دبا الحصن الذي تعرض لخسارتين في أول جولتين.

ومن جانب آخر، قال لاعب نادي البطائح البرازيلي باولينهو "على المستوى الشخصي انا في كامل تركيزي لتقديم مباراة جيدة واتدرب باستمرار وبجد لتطوير ادائي الفردي، وعلى المستوى الجماعي أرى أن اللاعبين في انسجام تام، ونشعر بالراحة، وهذا اهم شيء لتحقيق النتائج الإيجابية"، وقال "لدي إحساس ان مستقبل الفريق سيكون جيدا خصوصا أن إدارة النادي تدعم الفريق على كافة المستويات، ولدينا لاعبين جيدين وجهاز فني على مستوى، وجميع الظروف مهيئة لنا هذا الموسم".