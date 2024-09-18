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أزمة سد النهضة.. وزير الخارجية يؤكد لـ بلينكن: قضية المياه مسألة وجودية لمصر

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الشارقة - اميمة ياسر -     

أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مسألة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أنه أكد له على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد عبد العاطي لوزير الخارجية الأمريكي على "وجودية" قضية المياه بالنسبة إلى مصر.

وكان بيلنكن قد وصل إلى مصر في وقت سابق صباح اليوم، من أجل مناقشة عدد من الملفات المشتركة في القاهرة بينها التعاون بين مصر والولايات المتحدة، وبحث التهدئة وخفض التصعيد في قطاع غزة ولبنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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