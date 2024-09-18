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ولي العهد: منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وقال سمو ولي العهد: بعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا.
وخلال كلمته قال سمو ولي العهد: منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة - بإذن الله - للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات.
وتشرف رئيس مجلس الشورى بتلاوة القسم وردده أعضاء وعضوات المجلس، أمام سمو ولي العهد.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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