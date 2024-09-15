شكرا لقرائتكم خبر عن الغربة والاغتراب في رواية بلاد النوبة المعاصرة.. رسالة ماجستير بـ"آداب القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية الآداب جامعة القاهرة، مناقشة رسالة الماجستير للباحث مصطفى حمد عبد القادر الذي حصل على الدرجة بتقدير ممتاز عن موضوع بعنوان الغربة والاغتراب في رواية بلاد النوبة المعاصرة.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور حسين حمودة الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة (مشرفا) والدكتور سعيد الوكيل أستاذ النقد والأدب الحديث كلية الآداب جامعة عين شمس (مناقشا) والدكتور أحمد عمار الأستاذ بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة (مناقشا).

وتتكشف الدراسة تجليات الغربة والاغتراب في رواية بلاد النوبة المعاصرة إذ تكونت الرسالة من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وتتناول الفصول أبعاد الاغتراب في عدد من الروايات النوبية على مستوى عتبات النص في الفصل الأول والحدث الروائي في الفصل الثاني والشخصية الروائية في الفصل الثالث ودوافع الاغتراب في الرواية النوبية في الفصل الرابع