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القاهرة الإخبارية: السعودية تثمن الجهود المصرية في حل مشكلات المستثمرين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 06:06 م

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، تثمين الجهود المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين وفتح آفاق جديدة لاستثمارات جديدة.

واستقبل ولى العهد السعودي الأمير رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد المرافق له.

والتقى رئيس الوزراء المصري واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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