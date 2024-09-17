شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الدعم التعليمي للأسر الأكثر احتياجا على أجندة التحالف الوطني.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادراته، لدعم طلبة المدارس بتقديم الدعم التعليمي، وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم، ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحاناتهم النهائية.



ويأتي ذلك انطلاقا من إيمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ومن أجل تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا بمدهم بالمستلزمات الدراسية.

وأطلقت مؤسستا "حياة كريمة" و"أبو هشيمة الخير"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية لتوفير وتوزيع مستلزمات الدراسة لآلاف الطلاب في محافظة بني سويف.

وشملت الاحتفالية توزيع آلاف الشنط المدرسية ومستلزمات الدراسة على الطلاب، مما ساهم في توفير بداية عام دراسي واعد لهم.



وعلى الجانب الآخر، قامت جمعية الأورمان بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 3500 طالب في محافظتي الدقهلية وسوهاج، بهدف دعم الأسر الاكثر احتياجًا وتقليل الأعباء المالية من على كاهلهم، كما بلغ عدد القرى المستفيدة في المحافظتين 24 قرية.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة ايد واحدة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.