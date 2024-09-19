البنتاغون: اوستن اكد لغالانت أولوية حل دبلوماسي مع حزب الله يسمح للمدنيين بالجانبين بالعودة إلى ديارهم

افاد "البنتاغون"، بأن ":وزيرزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالان التطورات الأمنية في الشرق الأوسط"، مشيرا الى أن "أوستن أكد الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وشركاء طهران الإقليميين".

ولفت البنتاغون الى أن "أوستن جدد التأكيد لنظيره الإسرائيلي على أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، كما أكد اوستن "أولوية حل دبلوماسي للصراع مع حزب الله يسمح للمدنيين بالجانبين بالعودة إلى ديارهم".