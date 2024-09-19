قائد قوات الدعم السريع: الحرب لم تكن خيارا لنا وملتزمون بالسلام والحكم المدني الديمقراطي

أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، أن "الحرب في السودان لم تكن أبدًا خيارًا لقوات الدعم السريع"، مشددًا على "التزامها بالسلام والحكم المدني الديمقراطي بقيادة القوى الديمقراطية الحقيقية من كافة مناطق السودان، وخاصة النساء والشباب والمناطق المهمشة".

وعبّر دقلو، في بيان عن "ترحيبه بالاهتمام الدولي رفيع المستوى بشأن الأزمة السودانية"، والذي تجلى في بيانات صادرة عن اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي والرئيس الأميركي جو بايدن. وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن علنًا عن الوضع الكارثي في السودان منذ اندلاع الحرب.

وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن "الحرب كانت خيارًا للقوى التي عرقلت التسوية السياسية، التي كان يمكن أن تجنب البلاد ويلات الحرب".

وتحدث دقلو عن الجهود التي بذلتها قوات الدعم السريع في سبيل استعادة الحكم المدني وإنهاء الحرب، مشيرًا إلى "مفاوضات جادة شاركت فيها القوات في جدة والبحرين تحت رعاية الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات". كما أكد أن "غياب القوات المسلحة عن هذه المفاوضات كان إشارة واضحة إلى سيطرة النظام القديم على الجيش".