ترامب: إرسال قراصنة إيرانيين وثائق إلى حملة بايدن يعد تدخلا حقيقيا في الانتخابات

اشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الى أن قراصنة إيرانيين اخترقوا حملته الانتخابية وقدموا معلومات إلى حملة الرئيس جو بايدن، مما يشكل "تدخلاً حقيقياً في الانتخابات".
ولفت ترامب خلال حديثه في نيويورك الى أن "إيران اخترقت حملتي... وقدمتها لحملة بايدن". وأضاف "هذا هو التدخل الحقيقي في الانتخابات، وليس الهراء المزيف الذي حاولوا إلصاقه بي لسنوات مع روسيا".
وفي وقت سابق أمس، قالت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) إن قراصنة إيرانيين أرسلوا رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها إلى أفراد مرتبطين بحملة بايدن في أواخر حزيران وأوائل تموز، تحتوي على مواد غير علنية مسروقة من حملة ترامب.
من جهتها، أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن "إدعاءات تدخل إيران في الانتخابات الرئاسية الأميركية لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنها لا تنوي وليس لها رغبة في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
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