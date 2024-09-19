شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستهل زيارته لواشنطن بلقاءات مكثفة مع أعضاء الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن بلقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونجرس، حيث التقى كل من السيناتور الديمقراطي "بن كاردن" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائبة الديمقراطية "كاثرين كلارك" محفز الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، والسيناتور الجمهورية "سوزان كولينز" زعيمة الأقلية بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، وذلك في لقاءات منفصلة يوم الخميس 19 سبتمبر.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن السيد وزير الخارجية تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث أكد على خصوصية الشراكة الاستراتيجية المصرية- الامريكية التي تمتد لعقود وتحقق المنفعة المتبادلة، وتناول في هذا السياق إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بالقاهرة. وحرص وزير الخارجية خلال لقاءاته على التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في البلاد، والتنسيق الجاري مع غرفة التجارة الأمريكية لاستضافة القاهرة لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي العام المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. واستعرض السيد الوزير الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر وشملت إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراجعة التشريعات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن الانجازات المتحققة على صعيد حقوق المرأة والحريات الدينية.

وأضاف السفير خلاف أن لقاءات وزير الخارجية تناولت الازمات بالإقليم، وأشار في هذا السياق إلى الاضرابات غير المسبوقة التي تشهدها الدول الحدودية مع مصر، وهو ما ينعكس على زيادة حدة المخاطر والعواقب الاقتصادية والأمنية عليها. واستعرض د. عبد العاطي تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً على موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومن محور "فيلادلفيا" بما يسمح باستئناف تدفق المساعدات الإنسانية. كما أكد على ضرورة العمل على تجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مستعرضاً الجهود المكثفة التي تبذلها مصر مع مختلف الأطراف لحثهم على عدم التصعيد وضبط النفس. وحرص د. عبد العاطي على التطرق لملف السودان مؤكداً على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وأهمية تكثيف الدعم الإنساني للسودان ووفاء الشركاء الدوليين بتعهداتهم. كما شهدت اللقاءات التطرق إلى ملفات ليبيا وأمن الملاحة في البحر الأحمر.